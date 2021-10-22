Видео: Shuster online / YouTube

Справедливость в судах, вакцинация от COVID-19 и реакция Зеленского на заявления журналистов о давлении. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

Вечером 22 октября на каналах "Украина" и "Украина 24" и на YouTube-канале Shuster online транслируется программа "Свобода слова Савика Шустера". В студии будут говорить о том, что необходимо сделать, чтобы украинские суды стали справедливыми, почему реанимации переполнены больными коронавирусом и кто виноват в том, что страна проигрывает войну болезни на втором году пандемии, нужно ли вводить обязательную вакцинацию в Украине и как перекрыть канал поддельных СOVID-сертификатов, а также адекватна ли реакция президента Украины Владимира Зеленского на заявление журналистов-телевизионщиков о притеснении свободы слова. Среди гостей – послы Великобритании и ЕС Мелинда Симмонс и Матти Маасикас, временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, глава Минздрава Виктор Ляшко, первый помощник Зеленского Сергей Шефир, а также представители медиа, медики, нардепы.

Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.