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В Украине открыли около 800 производств из-за поддельных COVID-сертификатов

Монастырский: Альтернативы вакцинации и выполнению карантинных ограничений нет
Монастырский: Альтернативы вакцинации и выполнению карантинных ограничений нет
Фото: МВС України / Facebook

Украинские правоохранители открыли почти 800 уголовных производств по факту подделки сертификатов о вакцинации. Об этом 22 октября сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его видеообращение опубликовано в Facebook.

"Уважаемые граждане, сегодня в Украине фиксируется наибольшая смертность с начала пандемии COVID-19. Это вызов, который мы должны преодолеть вместе. Альтернативы вакцинации и выполнению карантинных ограничений нет. К сожалению, некоторые украинцы готовы платить за поддельные сертификаты о вакцинации, обращаясь к мошенникам и недобросовестным врачам", – отметил он.

Монастырский попросил украинцев сообщать о фактах подделки сертификатов на горячую линию киберполиции 0800505170 или по номеру 102.

https://www.facebook.com/moden.ua/videos/403664187996951/

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 63 тыс. пациентов. За прошлые сутки в стране зафиксировали рекорд по смертности от COVID-19 – умерло 614 человек.

Контекст:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но "есть вопросы по бумажным формам". В ведомстве рассказали, куда обращаться, если выявили поддельный COVID-сертификат.

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

С начала кампании по иммунизации в Украине одной дозой привито 8,5 млн человек, полностью вакцинированы и получили две дозы препаратов от COVID-19 6,8 млн граждан.

Теги: Украина, вакцинация, смертность, правоохранители, мошенник, киберполиция, Денис Монастырский, вакцина, прививки, COVID-сертификат
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