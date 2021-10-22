В Украине открыли около 800 производств из-за поддельных COVID-сертификатов

"Уважаемые граждане, сегодня в Украине фиксируется наибольшая смертность с начала пандемии COVID-19. Это вызов, который мы должны преодолеть вместе. Альтернативы вакцинации и выполнению карантинных ограничений нет. К сожалению, некоторые украинцы готовы платить за поддельные сертификаты о вакцинации, обращаясь к мошенникам и недобросовестным врачам", – отметил он.

Монастырский попросил украинцев сообщать о фактах подделки сертификатов на горячую линию киберполиции 0800505170 или по номеру 102.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 63 тыс. пациентов. За прошлые сутки в стране зафиксировали рекорд по смертности от COVID-19 – умерло 614 человек.