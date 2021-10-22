Коронавирус может не исчезнуть никогда – Ляшко

"Всех интересует ответ на один и тот же вопрос: когда это все закончится. Неприятная новость в том, что COVID-19 может не исчезнуть никогда. Хорошая – мы можем вернуться к нормальной жизни с циркуляцией вируса среди нас", – заявил Ляшко.
Он отметил, что все больше ученых говорят о том, что коронавирус станет эндемичной болезнью.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев COVID-19 ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.
По состоянию на 22 октября в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 23 тыс. – за последние сутки. Это абсолютный рекорд за все время эпидемии. Скончались более 63 тыс. пациентов с COVID-19.
Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.
С начала кампании по иммунизации в Украине одной дозой привито 8,5 млн человек, полностью вакцинированы и получили две дозы препаратов от COVID-19 6,8 млн граждан.