Коронавирус может не исчезнуть никогда – Ляшко

"Всех интересует ответ на один и тот же вопрос: когда это все закончится. Неприятная новость в том, что COVID-19 может не исчезнуть никогда. Хорошая – мы можем вернуться к нормальной жизни с циркуляцией вируса среди нас", – заявил Ляшко.

Он отметил, что все больше ученых говорят о том, что коронавирус станет эндемичной болезнью.