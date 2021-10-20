"Я давлю сегодня уже на всех". Зеленский прокомментировал слова ведущей Общественного о давлении со стороны ОП

Трансляцию брифинга вел канал in time Ukraine.
Зеленский заявил, что не знает, кто такая Барчук.
"На вашем канале ["Украина"] сейчас говорят тоже, что я давлю... на олигархов. У вас их называют крупными бизнесменами, а я человек простой, поэтому могу прямо сказать, – обратился он к представителями СМИ. – Я давлю сегодня уже на всех – на олигархов, на бизнес, теперь на госпожу Барчук… Если она покажет, что я лично ей что-то говорил или глава офиса, потому что влиятельные люди в ОП у нас, которые занимаются именно коммуникационными вещами, – это глава Офиса, если глава офиса Андрей Ермак когда-нибудь слышал имя [Барчук], то это другое дело, я обязательно разберусь. В целом странно выглядит, что государственное телевидение говорит о давлении со стороны государства. Могла бы госпожа обратиться к нам", – заявил он.
Президент спросил, каким именно было давление, журналисты описали ему ситуацию, но кто-то из корреспондентов ошибся, называя имя советника Ермака Михаила Подоляка. По мнению Зеленского, это говорит о том, что Подоляк "не сильно и давит [на СМИ], если его имени не знают журналисты".
Зеленский, комментируя отказ нардепов от "Слуги народа" прийти на эфир, сказал: "Ну отказались – и отказались".
"Не совсем понимаю, причем здесь я и Офис президента, но я понимаю, что это хайп. Мы ничего не согласовываем, никаких списков, тем госпоже [Барчук], тем более Общественному телеканалу. Что касается депутатов, они могут ходить или не ходить на те или иные эфиры. Мне кажется, что они свободные люди. Но если нужно, чтобы я обратился к председателю фракции ["Слуга народа"] господину Давиду Арахамии и чтобы он давил на депутатов, они обязательно должны ходить к этой госпоже, то я могу обратиться. Если скажет, что так можно у них, такие правила, они обязательно, как солдаты, должны к вам приходить, – ну ок", – добавил глава государства.
Ток-шоу "Зворотний відлік" выходит на Общественном с 2019 года, его запустили перед президентскими выборами.
Ведущие программы "Зворотний відлік" Мирослава Барчук и Павел Казарин 19 октября заявили о давлении со стороны Офиса президента. Барчук писала, что в ОП ставят ультиматумы о присутствии представителей парламентской фракции "Слуга народа" на эфирах, а когда редакция программы отказалась выполнять условия, нардепы от монобольшинства не пришли на программу. По ее словам, кандидатов на эфиры согласовывает "контактное лицо Подоляка".
Представители "обслуживающего персонала" главы ОП Андрея Ермака потом обвинили "Зворотний відлік" в нарушении стандартов – отсутствии баланса мнений, рассказала Барчук.
Подоляк отрицает давление на ведущих, но сказал, что "депутаты фракции или другие представители широкой команды власти могут получить консультации" по эфирам.
Инцидент с гостями – представителями монобольшинства в студии "Зворотного відліку" не единственный в украинском медиапространстве.
8 октября пресс-служба "Свободы слова Савика Шустера" перед выходом программы в эфир сообщала, что нардепы от "Слуги народа" не дают ответа об участии в ток-шоу. За неделю до этого "Украинская правда", ссылаясь на источники во власти, сообщала, что нардепы от монобольшинства в Раде решили бойкотировать ток-шоу Шустера, куда пригласили тогдашнего спикера парламента Дмитрия Разумкова. 1 октября в студии программы не было представителей "Слуги народа", 8-го был глава фракции Давид Арахамия.