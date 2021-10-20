"Я давлю сегодня уже на всех". Зеленский прокомментировал слова ведущей Общественного о давлении со стороны ОП

Трансляцию брифинга вел канал in time Ukraine.

Зеленский заявил, что не знает, кто такая Барчук.

"На вашем канале ["Украина"] сейчас говорят тоже, что я давлю... на олигархов. У вас их называют крупными бизнесменами, а я человек простой, поэтому могу прямо сказать, – обратился он к представителями СМИ. – Я давлю сегодня уже на всех – на олигархов, на бизнес, теперь на госпожу Барчук… Если она покажет, что я лично ей что-то говорил или глава офиса, потому что влиятельные люди в ОП у нас, которые занимаются именно коммуникационными вещами, – это глава Офиса, если глава офиса Андрей Ермак когда-нибудь слышал имя [Барчук], то это другое дело, я обязательно разберусь. В целом странно выглядит, что государственное телевидение говорит о давлении со стороны государства. Могла бы госпожа обратиться к нам", – заявил он.

Президент спросил, каким именно было давление, журналисты описали ему ситуацию, но кто-то из корреспондентов ошибся, называя имя советника Ермака Михаила Подоляка. По мнению Зеленского, это говорит о том, что Подоляк "не сильно и давит [на СМИ], если его имени не знают журналисты".

Зеленский, комментируя отказ нардепов от "Слуги народа" прийти на эфир, сказал: "Ну отказались – и отказались".

"Не совсем понимаю, причем здесь я и Офис президента, но я понимаю, что это хайп. Мы ничего не согласовываем, никаких списков, тем госпоже [Барчук], тем более Общественному телеканалу. Что касается депутатов, они могут ходить или не ходить на те или иные эфиры. Мне кажется, что они свободные люди. Но если нужно, чтобы я обратился к председателю фракции ["Слуга народа"] господину Давиду Арахамии и чтобы он давил на депутатов, они обязательно должны ходить к этой госпоже, то я могу обратиться. Если скажет, что так можно у них, такие правила, они обязательно, как солдаты, должны к вам приходить, – ну ок", – добавил глава государства.