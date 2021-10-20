Петиция об обязательном видеонаблюдении в детсадах Украины набрала необходимое для рассмотрения число голосов

Видеонаблюдение должно быть и на улице, и в помещении, считает автор петиции Фото: pixabay.com

По состоянию на 20 октября, за 57 дней до завершения голосования, петиция получила поддержку 25 064 пользователей.

"Увеличивается количество случаев жестокого обращения с детьми в учреждениях дошкольного образования как со стороны их сверстников, так и со стороны воспитателей, что проявляется в моральном (игнорирование ребенка, систематическое унижение и издевательство, словесные оскорбления и т. п.) и/или физическом насилии", – говорится в петиции.

Ее автор, Алина Ханумак, обращаясь к президенту, объясняет, что видеонаблюдение повысило бы эффективность реагирования на подобные случаи.

По ее мнению, видеокамеры следует установить в коридорах, столовых, на спортивных и игровых площадках и других помещениях, "кроме туалетов и раздевалок", с возможностью получения родителями доступа к трансляции.

Скриншот: petition.president.gov.ua

Теперь на петицию должен ответить глава государства Владимир Зеленский.

"Фокус" писал, что Алина Шаманская (Ханумак) – Instagram-блогер, муж которой, Руслан Ханумак, работает в студии "Квартал 95", а сама Алина выкладывала в соцсетях свои фотографии с Зеленским.