Петиция о запрете в Украине концертов россиян набрала необходимое для рассмотрения число голосов

Автор петиции назвал несколько россиян, которые могут стать исключением Фото: pixabay.com

Петиция была размещена 21 сентября и по состоянию на 10 октября, за 72 дня до завершения голосования, получила поддержку 25 038 пользователей.

"Полный запрет концертной деятельности артистов из страны-агрессора России до возвращения Крыма в состав Украины и восстановления контроля Украины над своими восточными границами", – так озаглавлено обращение.

Исключение предлагается ввести только "для тех российских представителей культуры, кто публично выступил против российской агрессии", в частности это писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич.

Автором петиции является украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк.

Теперь на петицию должен ответить глава государства Владимир Зеленский. До избрания на должность он сам был артистом.