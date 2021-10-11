Петиция о запрете в Украине концертов россиян набрала необходимое для рассмотрения число голосов

Петиция была размещена 21 сентября и по состоянию на 10 октября, за 72 дня до завершения голосования, получила поддержку 25 038 пользователей.
"Полный запрет концертной деятельности артистов из страны-агрессора России до возвращения Крыма в состав Украины и восстановления контроля Украины над своими восточными границами", – так озаглавлено обращение.
Исключение предлагается ввести только "для тех российских представителей культуры, кто публично выступил против российской агрессии", в частности это писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич.
Автором петиции является украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк.
Теперь на петицию должен ответить глава государства Владимир Зеленский. До избрания на должность он сам был артистом.
Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В связи с поддержкой оккупации Крыма украинские власти запретили въезд в страну ряду российских представителей шоу-бизнеса.