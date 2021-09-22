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22 сентября, 2021
 
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"Позволять им выступать в Украине – это коллаборация с агрессором". Кондратюк зарегистрировал петицию о запрете концертов артистов из России

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Кондратюк: Для меня дико и бесчестно, что на восьмом году войны в Украине не запрещены гастроли российских артистов
Кондратюк: Для меня дико и бесчестно, что на восьмом году войны в Украине не запрещены гастроли российских артистов
Фото: Ігор Кондратюк / Facebook

Украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк зарегистрировал на официальном сайте президента Украины петицию к Владимиру Зеленскому, в которой требует полностью запретить гастроли и концерты российских артистов в Украине. Об этом он сообщил 22 сентября в Facebook.

"Сегодня я создал петицию к президенту Украины о запрете концертов российских артистов – граждан страны-агрессора. Страны, которая в марте 2014 года оккупировала Крым, а позже создала гибридную военную агрессию. Эта война унесла жизни 14 тыс. граждан Украины, а миллионам принесла лишения, заставив жить в российской оккупации или вынужденно стать переселенцем. Поэтому для меня дико и бесчестно, что на восьмом году войны в Украине не запрещены гастроли российских артистов. Людей, которые делают вид, что они "вне политики", выступая при этом в России перед убийцами украинцев, а приезжая сюда –  перед их жертвами", – заявил Кондратюк, потребовав от Зеленского прекратить "этот бизнес на крови".

По словам ведущего, подавляющее большинство российских артистов или открыто поддерживают агрессию Кремля, или посещают аннексированный Россией Крым, нарушая украинские законы, или же "тихо молчат", чем, по мнению Кондратюка, также поддерживают войну.

"Позволять им выступать в Украине до возвращения Крыма и восстановления контроля над восточными границами – это нонсенс и коллаборация с агрессором", – резюмировал он. 

https://www.facebook.com/kondratjukigor/posts/411831373633580

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Украина, концерт, Владимир Зеленский, президент, Игорь Кондратюк
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