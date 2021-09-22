"Позволять им выступать в Украине – это коллаборация с агрессором". Кондратюк зарегистрировал петицию о запрете концертов артистов из России

Кондратюк: Для меня дико и бесчестно, что на восьмом году войны в Украине не запрещены гастроли российских артистов Фото: Ігор Кондратюк / Facebook

"Сегодня я создал петицию к президенту Украины о запрете концертов российских артистов – граждан страны-агрессора. Страны, которая в марте 2014 года оккупировала Крым, а позже создала гибридную военную агрессию. Эта война унесла жизни 14 тыс. граждан Украины, а миллионам принесла лишения, заставив жить в российской оккупации или вынужденно стать переселенцем. Поэтому для меня дико и бесчестно, что на восьмом году войны в Украине не запрещены гастроли российских артистов. Людей, которые делают вид, что они "вне политики", выступая при этом в России перед убийцами украинцев, а приезжая сюда – перед их жертвами", – заявил Кондратюк, потребовав от Зеленского прекратить "этот бизнес на крови".

По словам ведущего, подавляющее большинство российских артистов или открыто поддерживают агрессию Кремля, или посещают аннексированный Россией Крым, нарушая украинские законы, или же "тихо молчат", чем, по мнению Кондратюка, также поддерживают войну.

"Позволять им выступать в Украине до возвращения Крыма и восстановления контроля над восточными границами – это нонсенс и коллаборация с агрессором", – резюмировал он.