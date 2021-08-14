Кондратюк: Те, кто говорят, что музыка вне политики, купите себе немного мозгов

Кондратюк: Культура не может быть вне политики. Во время войны вне политики нет ничего Фото: kondratiuk_official / Instagram

"Мне пишут, что "культура вне политики". Культура не может быть вне политики. Во время войны вне политики нет ничего", – считает продюсер.

Кондратюк отметил, что если украинцы хотят слушать российского рэпера Басту – это можно сделать онлайн, а не идти на его концерт.

"Физическое лицо Баста имеет отношение к политике. Каждый имеет отношение к политике, кто имеет русский паспорт и не заявил о поддержке территориальной целостности Украины. Каждый, кто голосует за [президента РФ Владимира] Путина, имеет отношение к российской агрессии", – подчеркнул он.

Продюсер напомнил, что после незаконной аннексии Россией Крыма именно деятели культуры подписали письмо в поддержку присоединения украинского полуострова к РФ.

"Поэтому тот, кто говорит, что музыка вне политики: ну блин, купите себе немного мозгов, ей-богу", – добавил он.