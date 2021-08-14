Бульвар Шоубиз
 
14 августа, 2021
 
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Кондратюк: Те, кто говорят, что музыка вне политики, купите себе немного мозгов

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Кондратюк: Культура не может быть вне политики. Во время войны вне политики нет ничего
Кондратюк: Культура не может быть вне политики. Во время войны вне политики нет ничего
Фото: kondratiuk_official / Instagram

Украинский продюсер Игорь Кондратюк уверен, что культура не может находиться вне политики, особенно во время войны. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", опубликованном 13 августа.

"Мне пишут, что "культура вне политики". Культура не может быть вне политики. Во время войны вне политики нет ничего", – считает продюсер.

Кондратюк отметил, что если украинцы хотят слушать российского рэпера Басту – это можно сделать онлайн, а не идти на его концерт.

"Физическое лицо Баста имеет отношение к политике. Каждый имеет отношение к политике, кто имеет русский паспорт и не заявил о поддержке территориальной целостности Украины. Каждый, кто голосует за [президента РФ Владимира] Путина, имеет отношение к российской агрессии", – подчеркнул он.

Продюсер напомнил, что после незаконной аннексии Россией Крыма именно деятели культуры подписали письмо в поддержку присоединения украинского полуострова к РФ.

"Поэтому тот, кто говорит, что музыка вне политики: ну блин, купите себе немного мозгов, ей-богу", – добавил он.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Крым, культура, Игорь Кондратюк
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