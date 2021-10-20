Редакция Общественного после обвинений ведущих в адрес ОП заявила о недопустимости попыток влиять на состав участников ток-шоу

Общественное опубликовало официальную позицию по ситуации с отказом нардепов от "Слуги народа" участвовать в программе Фото: suspilne.media

Ведущие программы "Зворотний відлік" Мирослава Барчук и Павел Казарин 19 октября заявили о давлении со стороны Офиса президента. Барчук писала, что в ОП ставят ультиматумы о присутствии представителей парламентской фракции "Слуга народа" на эфирах, а когда редакция программы отказалась выполнять условия, нардепы от монобольшинства не пришли на программу. Представители "обслуживающего персонала" главы ОП Андрея Ермака потом обвинили "Зворотний відлік" в нарушении стандартов – отсутствии баланса мнений, рассказала Барчук.

Советник Ермака Михаил Подоляк отрицает давление на ведущих, но сказал, что "депутаты фракции или другие представители широкой команды власти могут получить консультации" по эфирам.

Отсутствие в эфире программы 18 октября представителей "Слуги народа" – это решение не редакции, а представителей парламентской фракции, подчеркнули в НСТУ.

"Депутатов от фракции "Слуга народа" приглашают регулярно и приглашали к участию в эфире ток-шоу от 18 октября. Редакция ток-шоу "Зворотний відлік" всегда самостоятельно выбирает темы и приглашает участников обсуждения в студии. Поэтому считаем недопустимым, когда представители любой политической силы пытаются прямо или косвенно влиять на формирование состава участников ток-шоу. Состав участников формируется по принципу соблюдения журналистских стандартов беспристрастности, сбалансированности и представления позиций всех сторон общественной дискуссии на определенную тему", – говорится в заявлении.