"Абсолютный нонсенс". Подоляк прокомментировал заявление Общественного об ультиматумах Офиса президента

"Независимая редакционная политика любого СМИ – это ключевой признак здорового общества и современного государства. То есть прямое вмешательство в работу редакций – абсолютный нонсенс", – сказал он.
По словам советника главы ОП, общество ожидает, что в СМИ "все стороны диалога имеют равные возможности".
"Если тот или иной представитель власти видит в эфирах того или иного проекта последовательную и упорную несбалансированность позиций, постоянную и явную ангажированность ведущих и редакции, то можно понять крайне небольшое желание людей идти в эфир именно этого проекта", – объяснил Подоляк.
Он подчеркнул, что для Офиса президента важен "не эфир ради эфира, а эфир ради разъяснения тех или иных инициатив власти".
"Именно содержательность позиции – то, относительно чего депутаты фракции или другие представители широкой команды власти могут получить консультации в рамках вполне рационального подхода к согласованной единой информационной позиции", – отметил Подоляк.
Барчук 19 октября заявила, что "Офис президента давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа", а кандидаты на эфиры "согласуются с контактным лицом Михаила Подоляка в ОП". "В последнее время ОП выдвигает нашей редакции условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" на эфирах", – утверждает телеведущая.
Ток-шоу "Зворотний відлік" выходит на Общественном с 2019 года, его запустили перед президентскими выборами.