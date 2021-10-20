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"Абсолютный нонсенс". Подоляк прокомментировал заявление Общественного об ультиматумах Офиса президента

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Подоляк заявил, что эфир не должен быть ради эфира
Подоляк заявил, что эфир не должен быть ради эфира
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Слова ведущей политического ток-шоу "Зворотний відлік" на Общественном Мирославы Барчук, заявившей о давлении со стороны Офиса президента Украины, "некорректны и не обоснованы". Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк заявил 20 октября в комментарии "BBC News Україна".

"Независимая редакционная политика любого СМИ – это ключевой признак здорового общества и современного государства. То есть прямое вмешательство в работу редакций – абсолютный нонсенс", – сказал он.

По словам советника главы ОП, общество ожидает, что в СМИ "все стороны диалога имеют равные возможности".

"Если тот или иной представитель власти видит в эфирах того или иного проекта последовательную и упорную несбалансированность позиций, постоянную и явную ангажированность ведущих и редакции, то можно понять крайне небольшое желание людей идти в эфир именно этого проекта", – объяснил Подоляк.

Он подчеркнул, что для Офиса президента важен "не эфир ради эфира, а эфир ради разъяснения тех или иных инициатив власти".

"Именно содержательность позиции – то, относительно чего депутаты фракции или другие представители широкой команды власти могут получить консультации в рамках вполне рационального подхода к согласованной единой информационной позиции", – отметил Подоляк.

Контекст:

Барчук 19 октября заявила, что "Офис президента давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа", а кандидаты на эфиры "согласуются с контактным лицом Михаила Подоляка в ОП". "В последнее время ОП выдвигает нашей редакции условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" на эфирах", – утверждает телеведущая.

Ток-шоу "Зворотний відлік" выходит на Общественном с 2019 года, его запустили перед президентскими выборами.

Теги: СМИ, депутаты, ультиматум, политика, советник, телеведущая, ток-шоу, Слуга народа, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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