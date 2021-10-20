"Абсолютный нонсенс". Подоляк прокомментировал заявление Общественного об ультиматумах Офиса президента

Подоляк заявил, что эфир не должен быть ради эфира Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Независимая редакционная политика любого СМИ – это ключевой признак здорового общества и современного государства. То есть прямое вмешательство в работу редакций – абсолютный нонсенс", – сказал он.

По словам советника главы ОП, общество ожидает, что в СМИ "все стороны диалога имеют равные возможности".

"Если тот или иной представитель власти видит в эфирах того или иного проекта последовательную и упорную несбалансированность позиций, постоянную и явную ангажированность ведущих и редакции, то можно понять крайне небольшое желание людей идти в эфир именно этого проекта", – объяснил Подоляк.

Он подчеркнул, что для Офиса президента важен "не эфир ради эфира, а эфир ради разъяснения тех или иных инициатив власти".

"Именно содержательность позиции – то, относительно чего депутаты фракции или другие представители широкой команды власти могут получить консультации в рамках вполне рационального подхода к согласованной единой информационной позиции", – отметил Подоляк.