Давление Офиса президента на Общественное подтвердило истинную цель закона об олигархах – Береза

Борислав Береза: Они не хотят, чтобы не было олигархов в стране, они хотят стать олигархами Фото: svoboda.org

"Мы видим сейчас: это не что иное, как целая череда событий, которая показывает, что даже борьба с олигархами, которая выглядит как законопроект про деолигархизацию, – это фейк, на самом деле этот закон нужен Офису президента для того, чтобы держать в узде всех, чтобы контролировать каждого, кто влияет на СМИ, кто является собственником любых СМИ – от телеканала до маленькой газеты где-нибудь, например, в Бердичеве", – заявил Береза.

Он добавил, что цель Офиса президента – это цензура, контроль за СМИ и наказание любого, кто не услышит требования Офиса.

"Офис президента сам хочет быть олигархом. Весь офис. Каждый человек, который там работает, хочет просто заменить этих олигархов собою. Они не хотят, чтобы не было олигархов в стране, они хотят стать олигархами. А для этого им нужны свои СМИ, для этого нужен контроль над чужими СМИ", – добавил Береза.