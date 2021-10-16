На складах в Украине нет достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона – Минэнерго

"На сегодняшний день запас угля на складах не соответствует тому количеству, которое должно было бы быть, но учитывая наличие контрактов, учитывая наличие возможностей оплачивать эти контракты и учитывая, что на сегодняшний день уголь уже импортированный начал ехать достаточно ритмично, мы считаем, что даже "с колес" работать абсолютно возможно будет", – сказал он.

По словам замминистра, у Украины есть контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

"Мы очень рассчитываем на стабильную работу атомной генерации, мы действительно рассчитываем, что в эту зиму будут работать 13–14 [блоков АЭС], а в случае потребности – и 15-й блок", – объяснил Немчинов.