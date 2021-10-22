Массовые подделки СOVID-сертификатов, обязательная вакцинация и свобода слова в Украине. 22 октября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

В студии будут говорить о том, что необходимо сделать, чтобы украинские суды стали справедливыми, почему реанимации переполнены больными коронавирусом и кто виноват в том, что страна проигрывает войну болезни на втором году пандемии, нужно ли вводить обязательную вакцинацию в Украине и как перекрыть канал поддельных СOVID-сертификатов, а также адекватна ли реакция президента на заявление журналистов-телевизионщиков о притеснении свободы слова.

Гостями студии будут:

комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования



Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.

Контекст:

Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1".