Массовые подделки СOVID-сертификатов, обязательная вакцинация и свобода слова в Украине. 22 октября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

В студии будут говорить о том, что необходимо сделать, чтобы украинские суды стали справедливыми, почему реанимации переполнены больными коронавирусом и кто виноват в том, что страна проигрывает войну болезни на втором году пандемии, нужно ли вводить обязательную вакцинацию в Украине и как перекрыть канал поддельных СOVID-сертификатов, а также адекватна ли реакция президента на заявление журналистов-телевизионщиков о притеснении свободы слова.
Гостями студии будут:
- Кристина Квин – временная поверенная в делах США в Украине;
- Матти Маасикас – глава представительства Европейского союза в Украине;
- Мелинда Симмонс – посол Великобритании в Украине;
- Виктор Ляшко – министр здравоохранения Украины;
- Михаил Радуцкий – народный депутат ("Слуга народа"); глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;
- Ольга Голубовская – заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;
- Жан-Эли Малкин – международный консультант по здравоохранению;
- Борис Бриль – врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив", был ответственным за отделение COVID-19 медицинского центра "Голден Кээр" в Израиле;
- Екатерина Ножевникова – волонтер, руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров";
- Сергей Шефир – первый помощник президента Украины Владимира Зеленского;
- Давид Арахамия – глава парламентской фракции "Слуга народа";
- Михаил Подоляк – советник главы Офиса президента;
- Ольга Василевская-Смаглюк – народный депутат ("Слуга народа");
- Дмитрий Гордон – основатель интернет-издания "ГОРДОН";
- Юрий Бутусов – главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
- Светлана Крюкова – заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua";
- Татьяна Котюжинская – президент Ассоциации медиаюристов Украины.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.
Контекст:
Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.
Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1".