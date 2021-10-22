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Массовые подделки СOVID-сертификатов, обязательная вакцинация и свобода слова в Украине. 22 октября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

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В программе Шустера будут говорить о вакцинации и свободе слова
В программе Шустера будут говорить о вакцинации и свободе слова
Фото: Шустер online / Facebook

Вечером 22 октября в эфир каналов "Украина" и "Украина 24", а также YouTube-канала Shuster online выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

В студии будут говорить о том, что необходимо сделать, чтобы украинские суды стали справедливыми, почему реанимации переполнены больными коронавирусом и кто виноват в том, что страна проигрывает войну болезни на втором году пандемии, нужно ли вводить обязательную вакцинацию в Украине и как перекрыть канал поддельных СOVID-сертификатов, а также адекватна ли реакция президента на заявление журналистов-телевизионщиков о притеснении свободы слова.

Гостями студии будут:

  • Кристина Квин  временная поверенная в делах США в Украине;
  • Матти Маасикас  глава представительства Европейского союза в Украине;
  • Мелинда Симмонс  посол Великобритании в Украине;
  • Виктор Ляшко  министр здравоохранения Украины;
  • Михаил Радуцкий  народный депутат ("Слуга народа"); глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;
  • Ольга Голубовская  заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;
  • Жан-Эли Малкин  международный консультант по здравоохранению;
  • Борис Бриль  врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив", был ответственным за отделение COVID-19 медицинского центра "Голден Кээр" в Израиле;
  • Екатерина Ножевникова  волонтер, руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров";
  • Сергей Шефир  первый помощник президента Украины Владимира Зеленского;
  • Давид Арахамия  глава парламентской фракции "Слуга народа";
  • Михаил Подоляк  советник главы Офиса президента;
  • Ольга Василевская-Смаглюк  народный депутат ("Слуга народа"); 
  • Дмитрий Гордон  основатель интернет-издания "ГОРДОН";
  • Юрий Бутусов  главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
  • Светлана Крюкова  заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua";
  • Татьяна Котюжинская  президент Ассоциации медиаюристов Украины.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube


Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.

Контекст:

Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1".

Теги: Савик Шустер, вакцинация, волонтеры, свобода слова, журналисты, ток-шоу, Слуга народа, врач, Офис президента Украины, Свобода слова Савика Шустера, пандемия, коронавирус
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