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09 октября, 2021
 
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Арахамия рассказал журналистам, как сломал руку

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Перелом Арахамия получил из-за падения с багги
Перелом Арахамия получил из-за падения с багги
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Глава парламентской фракции "Слуга народа" в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" рассказал, при каких обстоятельствах сломал руку.

"Спортивная травма. Много людей шутят в парламенте, [что я так] голоса собирал или подписные листы забирал. Но на самом деле в выходной день катался на багги (автомобиль с большими колесами и широкими шинами, предназначенный для езды по дюнам и пляжам. – "ГОРДОН"), и я, к сожалению, перевернулся, выставил руку и сломал", – рассказал нардеп.

О сломанной руке депутата стало известно 5 октября, когда он пришел в Верховную Раду в гипсе. Соответствующие фото в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/posts/6458397870844444

Теги: травма, перелом, Давид Арахамия, Свобода слова Савика Шустера
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