Арахамия рассказал журналистам, как сломал руку

"Спортивная травма. Много людей шутят в парламенте, [что я так] голоса собирал или подписные листы забирал. Но на самом деле в выходной день катался на багги (автомобиль с большими колесами и широкими шинами, предназначенный для езды по дюнам и пляжам. – "ГОРДОН"), и я, к сожалению, перевернулся, выставил руку и сломал", – рассказал нардеп.

О сломанной руке депутата стало известно 5 октября, когда он пришел в Верховную Раду в гипсе. Соответствующие фото в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.