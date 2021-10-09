Елизаров: "Перший національний" в субботу в прайм показывает "В мире животных". Я в шоке. Так эти рептилии себя показывают

Елизаров подчеркнул, что выступает против этого закона.
По мнению продюсера, большинство работающих сейчас институций находятся "под властью". "Как они у нас в студии говорили: "Это наш прокурор, это наш судья". Я думаю: "Ну все, уже поехали за горизонт", – сказал Елизаров.
При этом, напомнил он, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия однажды заявил во время ток-шоу: "Вы же знаете, все каналы принадлежат олигархам. Они их финансируют. И только "Перший національний", который никто не смотрит..."
"То есть мы как граждане Украины платим 2 млрд с лишним на "Перший національний". Эта сумма больше, чем любой олигархический канал тратит на себя... Не секрет, что Владимир Александрович [Зеленский] управлял каналом "Интер". И группа "95 квартала" понимает механику и математику канала "Интер". Вот они у власти. Дают "Першому національному" 2 млрд и сами обвиняют олигархов, что у них что-то не получается. Так если вы в этом разбираетесь, сделайте "Перший національний" за 2,5 года кнопкой №1. После этого скажите, что "у нас есть общенациональный канал: господа олигархи, ваши каналы нам не нужны, потому что эти каналы нам мешают управлять страной, вы отравляете мозг людей", – предложил Елизаров.
Он сравнил ситуацию на "Першому національному" с каналом "Украина", который ранее назывался "Донбасс", но после покупки бизнесменом Ринатом Ахметовым "стал кнопкой №1". "Мы общаемся с этим менеджментом. Приятно общаться. Это люди образованные, люди, которые понимают, что такое телевидение, которые понимают, что такое сетка канала", – добавил Елизаров и предложил ответить, "плохой олигарх, который владеет каналом "Украина", или хороший".
"Заберут у олигархов, условно говоря, каналы – и после этого их превратят в "Перший національний", который в субботу в прайм-тайме показывает "В мире животных". Я включаю в субботу вечером – и в шоке: "Так это про себя те, кто управляют "Першим національним", показывают. Они рептилии, которые вообще не понимают, что делают", – подчеркнул продюсер.
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Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.
Ранее партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.
Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации и финансировать политические партии.
2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.
Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение бывшего спикером Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.