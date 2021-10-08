Разумков заявил, что подпишет закон об олигархах, если ему предоставят "правильный" документ

Речь об этом зашла после вопроса председателя фракции "Слуги народа" в Раде Давида Арахамии, кому Разумков обещал, что не будет "голосовать, проводить и подписывать закон об олигархах".

"Докладываю вам, как говорится. Первое. Я не голосовал за этот закон, поскольку находился на самоизоляции", – сказал экс-спикер.

"А если бы не находились, голосовали бы?", – спросил Арахамия.

"Абсолютно верно, потому что в нем была учтена моя правка. 398-я, которая позволяла вывести это из-под вашего контроля в независимый орган – комиссию, которая бы работала при НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. – "ГОРДОН")", – ответил Разумков.

По также объяснил, когда подписал бы закон.

"Если ваш комитет подаст правильный законопроект, в котором будут три правки, которые проголосованы, в том числе [нардепом от "Батьківщини" Иваном] Крулько, – я подпишу этот закон и отправлю его на подпись президенту. Выпустите тот закон, за который проголосовала Рада, а не тот, который вы пытаетесь сделать", – обратился к Арахамии Разумков.

Экс-спикер подчеркнул, что "это будет честно по отношению к людям, парламенту и вообще к закону".