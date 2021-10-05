В "Европейской солидарности" заявили о попытке фальсификации результатов голосования за законопроект об олигархах

"Продолжаются манипуляции со стороны монобольшинства относительно подписания этого закона и попытки сделать это руками другого, нового спикера, – заявила нардеп. – Мы все подали проекты постановлений об отмене голосования. Вчера в повестке дня они еще были, а сегодня я их не вижу в повестке дня".

Контекст:

Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Ранее партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации и финансировать политические партии.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах. Разумков отправил документ в комиссию вопреки позиции фракции "Слуга народа".

Он также заявил о попытке фальсифицировать еще не подписанный спикером текст закона. Сегодня Верховная Рада отстранила его на два пленарных дня по инициативе фракции "Слуга народа" и депутатских групп "Довіра" и "За майбутнє". 5 октября парламент внес вопрос отзыва Разумкова в повестку сессии. Его должны рассмотреть 7 октября.

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, депутаты Верховной Рады учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявил 24 сентября глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Он отметил, что закон будут переголосовывать, чтобы исправить юридическую коллизию перед подписанием президентом.

В комментарии "РБК-Украина" народный депутат от "Слуги народа", представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский сказал, что Рада не будет переголосовывать закон об олигархах. По его словам, противоречия в документе возникли из-за того, что в редакции ко второму чтению учли три взаимоисключающие поправки, они касаются органа, который будет определять олигархов.