Шмыгаль о законе об олигархах: Здесь не об экономике, а об отношениях в обществе и установлении справедливости

"Это первый закон из возможного пакета, он не охватывает всего спектра общественных отношений в этой сфере. Этот закон – о новых правилах жизни и поведения в обществе для отдельных лиц, имеющих довольно большое влияние. Поэтому здесь не об экономике, а действительно об отношениях в обществе, его расслоении и установлении справедливости", – заявил премьер.
По его словам, нормы закона об олигархах "не являются ограничениями прав и свобод человека".
Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.
Ранее партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.
Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации и финансировать политические партии.
2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.
Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.