Шмыгаль о законе об олигархах: Здесь не об экономике, а об отношениях в обществе и установлении справедливости

Шмыгаль: Закон об олигархах не охватывает всего спектра общественных отношений в этой сфере Фото: kmu.gov.ua

"Это первый закон из возможного пакета, он не охватывает всего спектра общественных отношений в этой сфере. Этот закон – о новых правилах жизни и поведения в обществе для отдельных лиц, имеющих довольно большое влияние. Поэтому здесь не об экономике, а действительно об отношениях в обществе, его расслоении и установлении справедливости", – заявил премьер.

По его словам, нормы закона об олигархах "не являются ограничениями прав и свобод человека".