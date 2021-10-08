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Видео: Shuster online / YouTube

Годовщина трагедии в Бабьем Яру, отставка Разумкова, офшоры Зеленского и задержание Саакашвили. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

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В 21.00 8 октября на каналах "Украина" и "Украина 24" и на YouTube-канале Shuster online началась трансляция ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". В студии будут говорить о годовщине трагедии Бабьего Яра, офшорах президента Владимира Зеленского и студии "Квартал 95", аресте экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили и отставке Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады. Гостями эфира станут Разумков, заместитель директора Dragon Capital Сергей Фурса, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, нардеп от "Батьківщини" Иван Крулько, нардеп от "Голоса" Сергей Рахманин, главный редактор агентства журналистских расследований "Слідство.Інфо" Анна Бабинец и другие.

Теги: Верховная Рада, Савик Шустер, Холокост, Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский, Бабий Яр, офшор, Анна Бабинец, Сергей Фурса, Дмитрий Разумков, Свобода слова Савика Шустера
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