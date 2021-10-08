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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Когда предыдущая власть нас прессовала, сразу прислала налоговую. И мы, платя все налоги и зарплаты вбелую, получили штраф 13 млн

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По пятницам Шустер ведет ток-шоу с участием политиков
По пятницам Шустер ведет ток-шоу с участием политиков
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Телеведущий Савик Шустер в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону согласился с выражением "подвешенные на крючке бизнесмены", которое касается уплаты налогов в Украине.

"Да. Осмысленная психология в этой стране 30 лет. Я хотел всегда понимать правила: я заплатил налог – и ко мне никто не придет и не скажет, что что-то было не так. Когда нас предыдущая власть прессовала, что они сделали? Сразу же прислали налоговую. Мы, платя все налоги, платя все зарплаты вбелую, получили штраф 13 млн. Мы закрыли свой бизнес из-за этого", – сказал телеведущий.

Он отметил, что суд по этому поводу в Верховном Суде выиграли, но это "не помогает".

"У нас нет нашего телеканала, нам пришлось уехать из страны. И под такой пресс попадают миллионы людей в этой стране", – заявил Шустер.

Он считает, что "это всегда инструмент для власти поджать бизнес, когда им надо".

"У них всегда есть этот инструмент – налоговая", – объяснил Шустер.

Шустер и Елизаров: Если ввести в Украине безусловный базовый доход, Крым сюда приплывет сам. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1".

В 2015 году журналист основал телеканал 3S.tv, но спустя два года он прекратил вещание из-за проблем с финансированием. Перед этим Шустеру аннулировали разрешение на работу в Украине (телеведущий считает, что к этому был причастен пятый президент Петр Порошенко), но запрет на трудоустройство позже был снят по решению суда.

С сентября 2019 года на телеканале "Украина" по пятницам выходит его программа "Свобода слова Савика Шустера". В частности, 8 октября на ток-шоу будут говорить о годовщине трагедии Бабьего Яра, офшорах президента Владимира Зеленского и студии "Квартал 95", аресте экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили и отставке Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: налоги, Савик Шустер, зарплата, доходы, штраф, журналисты, ток-шоу, телеведущий, финансирование, суд, Свобода слова Савика Шустера
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