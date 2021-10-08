Шустер: Когда предыдущая власть нас прессовала, сразу прислала налоговую. И мы, платя все налоги и зарплаты вбелую, получили штраф 13 млн

"Да. Осмысленная психология в этой стране 30 лет. Я хотел всегда понимать правила: я заплатил налог – и ко мне никто не придет и не скажет, что что-то было не так. Когда нас предыдущая власть прессовала, что они сделали? Сразу же прислали налоговую. Мы, платя все налоги, платя все зарплаты вбелую, получили штраф 13 млн. Мы закрыли свой бизнес из-за этого", – сказал телеведущий.

Он отметил, что суд по этому поводу в Верховном Суде выиграли, но это "не помогает".

"У нас нет нашего телеканала, нам пришлось уехать из страны. И под такой пресс попадают миллионы людей в этой стране", – заявил Шустер.

Он считает, что "это всегда инструмент для власти поджать бизнес, когда им надо".

"У них всегда есть этот инструмент – налоговая", – объяснил Шустер.

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