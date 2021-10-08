Шустер о законе об олигархах: Это какой-то список из 13 людей. Давайте их расстреляем тогда. При чем тут СНБО?

Шустер считает, что закон об олигархах не дает Украине "ничего, кроме показухи и пиара" Фото: Шустер online / Facebook

"Олигархия – это власть немногих, это закрытый круг богатых людей, которые пишут правила. И они в свой узкий круг не пускают людей. Это замкнутая система. Демократия – открытая система. Украина – олигархия, не демократия. В какой именно момент в истории Украины, вы знаете лучше меня. Но общее мнение – олигархический класс создавался при президенте [Леониде] Кучме. Небольшая группа очень влиятельных и богатых людей, в принципе, в Украине значима больше, чем правительство, чем парламент и чем сам президент, в конце концов", – отметил Шустер.

Он уверен, что закон об олигархах не дает Украине "ничего, кроме показухи и пиара".

"В той форме, в которой он есть, – это чистый пиар. Это ни о чем. Они проиграют все суды международные. Это уже очевидно сегодня. Это ни к какому результату не приводит. Это какой-то список из 13 людей. Что это вообще такое? Давайте их расстреляем тогда. При чем тут Совет национальной безопасности и обороны?" – заявил журналист.

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