Шустер о законе об олигархах: Это какой-то список из 13 людей. Давайте их расстреляем тогда. При чем тут СНБО?

"Олигархия – это власть немногих, это закрытый круг богатых людей, которые пишут правила. И они в свой узкий круг не пускают людей. Это замкнутая система. Демократия – открытая система. Украина – олигархия, не демократия. В какой именно момент в истории Украины, вы знаете лучше меня. Но общее мнение – олигархический класс создавался при президенте [Леониде] Кучме. Небольшая группа очень влиятельных и богатых людей, в принципе, в Украине значима больше, чем правительство, чем парламент и чем сам президент, в конце концов", – отметил Шустер.
Он уверен, что закон об олигархах не дает Украине "ничего, кроме показухи и пиара".
"В той форме, в которой он есть, – это чистый пиар. Это ни о чем. Они проиграют все суды международные. Это уже очевидно сегодня. Это ни к какому результату не приводит. Это какой-то список из 13 людей. Что это вообще такое? Давайте их расстреляем тогда. При чем тут Совет национальной безопасности и обороны?" – заявил журналист.
Шустер и Елизаров: Если ввести в Украине безусловный базовый доход, Крым сюда приплывет сам. Читайте полную версию интервью
Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.
Ранее партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.
Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации и финансировать политические партии.
2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.
Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.