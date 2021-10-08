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Шустер о законе об олигархах: Это какой-то список из 13 людей. Давайте их расстреляем тогда. При чем тут СНБО?

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Шустер считает, что закон об олигархах не дает Украине "ничего, кроме показухи и пиара"
Шустер считает, что закон об олигархах не дает Украине "ничего, кроме показухи и пиара"
Фото: Шустер online / Facebook

Телеведущий Савик Шустер в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал, что из двух форм правления – олигархия и демократия – в Украине действует первая.

"Олигархия – это власть немногих, это закрытый круг богатых людей, которые пишут правила. И они в свой узкий круг не пускают людей. Это замкнутая система. Демократия – открытая система. Украина – олигархия, не демократия. В какой именно момент в истории Украины, вы знаете лучше меня. Но общее мнение – олигархический класс создавался при президенте [Леониде] Кучме. Небольшая группа очень влиятельных и богатых людей, в принципе, в Украине значима больше, чем правительство, чем парламент и чем сам президент, в конце концов", – отметил Шустер.

Он уверен, что закон об олигархах не дает Украине "ничего, кроме показухи и пиара".

"В той форме, в которой он есть, – это чистый пиар. Это ни о чем. Они проиграют все суды международные. Это уже очевидно сегодня. Это ни к какому результату не приводит. Это какой-то список из 13 людей. Что это вообще такое? Давайте их расстреляем тогда. При чем тут Совет национальной безопасности и обороны?" – заявил журналист.

Шустер и Елизаров: Если ввести в Украине безусловный базовый доход, Крым сюда приплывет сам. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Ранее партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации и финансировать политические партии.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Украина, Савик Шустер, СНБО, закон, олигархи
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