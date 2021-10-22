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"Люди на двух концентраторах. И все они не вакцинированы". Волонтер Ножевникова рассказала, что в Одессе сотни кислородозависимых пациентов лечатся дома

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Ножевникова: Самое печальное что у нас нет реанимационных мест. Люди в отделениях лежат в очереди, реанимационные пациенты ждут, когда место в реанимации освободится
Ножевникова: Самое печальное – что у нас нет реанимационных мест. Люди в отделениях лежат в очереди, реанимационные пациенты ждут, когда место в реанимации освободится
Фото: Катерина Ножевникова / Facebook

В Одессе как минимум 640 больных коронавирусной инфекцией COVID-19, нуждающихся в кислороде, находятся на лечении дома.

Об этом Екатерина Ножевникова – глава благотворительного фонда "Корпорация монстров", который предоставляет COVID-пациентам кислородные концентраторы, – рассказала 22 октября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".   

"На сегодняшний день больше 500 наших кислородных концентраторов и 140 городских машин работают дома. Мы опять пришли к ситуации, когда пациенты находятся дома с критическими сатурациями. Если у нас были весной 80, 82, 85, то сейчас – 78, 75. Люди на двух концентраторах. Мы позавчера подключали с врачом скорой помощи: кислородная канюля, сверху маска – и человек лежит на потоке, а я по телефону рассказываю, как это нужно сделать. И понимаешь, что это, в общем-то, преступление и нельзя такого делать, но этого пациента некуда девать и все они не вакцинированы. Из 600 пациентов наших – я могу тут давать информацию четко – 12 человек вакцинированы, из них два – это липовые сертификаты, пациенты сами признались, одна – Astra[Zeneca], восемь – CoronaVac. И все – это пациенты старше 75 лет, с большим букетом хронических заболеваний. Из них только один летальный случай", – рассказала она. 

По словам Ножевниковой, в Одесской области порядка трех недель напряженная ситуация с койко-местами для пациентов с коронавирусом. 

"Самое печальное – что у нас нет реанимационных мест. Люди в отделениях лежат в очереди, в терапии ждут. Реанимационные пациенты ждут, когда место в реанимации освободится. Пациентов тяжелых, кислородозависимых стало в разы больше по сравнению с весной, и они стали потреблять больше кислорода", – добавила волонтер.

На сайте горсовета указано, что в центрах первичной медико-санитарной помощи еще есть 185 кислородных концентраторов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 22 октября в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 23 тыс. – за последние сутки. Это абсолютный рекорд за все время эпидемии. Скончалось более 63 тыс. пациентов с COVID-19.

В Одессе зарегистрировали 82 688 случаев COVID-19, за последние сутки – 434. На утро 22 октября в опорных больницах города были свободны 39 коек для пациентов с коронавирусом, сообщается на сайте горсовета. 

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по прогнозам министра здравоохранения Виктора Ляшко, ожидается в зимний период.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, волонтер, лечение, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Свобода слова Савика Шустера, реанимация, коронавирус
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