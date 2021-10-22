"Люди на двух концентраторах. И все они не вакцинированы". Волонтер Ножевникова рассказала, что в Одессе сотни кислородозависимых пациентов лечатся дома

Ножевникова: Самое печальное – что у нас нет реанимационных мест. Люди в отделениях лежат в очереди, реанимационные пациенты ждут, когда место в реанимации освободится Фото: Катерина Ножевникова / Facebook

Об этом Екатерина Ножевникова – глава благотворительного фонда "Корпорация монстров", который предоставляет COVID-пациентам кислородные концентраторы, – рассказала 22 октября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"На сегодняшний день больше 500 наших кислородных концентраторов и 140 городских машин работают дома. Мы опять пришли к ситуации, когда пациенты находятся дома с критическими сатурациями. Если у нас были весной 80, 82, 85, то сейчас – 78, 75. Люди на двух концентраторах. Мы позавчера подключали с врачом скорой помощи: кислородная канюля, сверху маска – и человек лежит на потоке, а я по телефону рассказываю, как это нужно сделать. И понимаешь, что это, в общем-то, преступление и нельзя такого делать, но этого пациента некуда девать и все они не вакцинированы. Из 600 пациентов наших – я могу тут давать информацию четко – 12 человек вакцинированы, из них два – это липовые сертификаты, пациенты сами признались, одна – Astra[Zeneca], восемь – CoronaVac. И все – это пациенты старше 75 лет, с большим букетом хронических заболеваний. Из них только один летальный случай", – рассказала она.

По словам Ножевниковой, в Одесской области порядка трех недель напряженная ситуация с койко-местами для пациентов с коронавирусом.

"Самое печальное – что у нас нет реанимационных мест. Люди в отделениях лежат в очереди, в терапии ждут. Реанимационные пациенты ждут, когда место в реанимации освободится. Пациентов тяжелых, кислородозависимых стало в разы больше по сравнению с весной, и они стали потреблять больше кислорода", – добавила волонтер.

На сайте горсовета указано, что в центрах первичной медико-санитарной помощи еще есть 185 кислородных концентраторов.