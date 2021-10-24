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Германия уже передала другим странам более 17 млн доз вакцин от COVID-19

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Германия передала другим странам вакцину AstraZeneca
Германия передала другим странам вакцину AstraZeneca
Фото: EPA

Германия в целом передала другим странам более 17 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом 24 октября сообщает Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Напрямую Германия передала другим странам 7,6 млн доз вакцины AstraZeneca, в том числе 2,6 млн – Вьетнаму, по 1,5 млн – Украине, Египту и Гане, а также 0,2 млн – Намибии. В том числе в этом перечне 350 тыс. доз, которые должны передать Таиланду.

Также 10 млн доз переданы через глобальную инициативу COVAX. 

В минздраве Германии заявили, что намерены передать другим странам все вакцины, которые не требуются для национальных нужд и являются "безупречными с фармацевтической точки зрения".

В целом федеральное правительство обещало бесплатно передать 100 млн доз вакцины от различных производителей, большую часть – через COVAX. В частности, с октября все поступающие в Германию вакцины от Johnson & Johnson сразу передаются COVAX.

Контекст:

В Германии, по данным Bloomberg, сделали 110,8 млн прививок от COVID-19, полностью вакцинировали 66,2% населения.

В августе Германия передала Украине более 1,5 млн доз вакцины от AstraZeneca.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, AstraZeneca
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