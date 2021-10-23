На Буковине усилят карантин. В транспорт, спортзалы и рестораны будут пускать с COVID-сертификатом – Черновицкая ОГА

Без сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста нельзя будет ездить в общественном транспорте, посещать спортзалы и рестораны, отметили в администрации.

"Мы в шаге от "красной" зоны. С каждым днем на Буковине показатель заболеваемости COVID-19 растет. Избежать полного локдауна мы можем, если усилим карантинные мероприятия", – сказал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Ограничения касаются нерегулярных и регулярных перевозок в области.

"Кроме лиц, имеющих один из вышеперечисленных документов, посещать учреждения спортивного профиля могут только спортсмены национальных сборных команд Украины и их тренеры при условии соблюдения санитарных норм", – отметили чиновники.

В регионе также запрещено проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов и автокинотеатров.