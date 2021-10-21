В КГГА спрогнозировали, когда Киев может попасть в "красную" зону карантина из-за COVID-19

Киев может попасть в "красную" зону карантина на следующей неделе, отметил Поворозник Фото: Mykola Povoroznyk / Facebook

"Это видно из статистики от Министерства здравоохранения. Также показатель загруженности коек с кислородом на сегодня составляет 63% из 65%. Для перехода на "красный" уровень два индикатора должны превышать норму три дня подряд", – отметил чиновник.

Если индикаторные показатели COVID-19 в городе продолжат ухудшаться, то уже на следующей неделе Киев может попасть в "красную" зону карантина, прогнозирует Поворозник.

"Это точно будет не быстрее, чем в понедельник – вторник, если по показателю загруженности коек с кислородом мы пересечем границу в 65%. Вероятнее всего, это будет на следующей неделе", – добавил первый замглавы КГГА.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил в Facebook 20 октября, что Киев – на пороге "красной" зоны карантина.

"98% госпитализированных не привиты. И умирают в основном невакцинированные пациенты... Помните: вирус блокирует полноценную жизнь. И выбор у нас невелик: либо вакцинация, либо изоляция!" – заявил Кличко.