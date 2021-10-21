В "красную" зону карантина могут попасть еще семь областей Украины – Минразвития общин

Не нужно ждать "красной" зоны, чтобы ускорять темпы вакцинации от COVID-19, отметили в Минразвития общин Фото: depositphotos.com

Об этом в Facebook сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

"Не нужно ждать "красной" зоны, чтобы ускорять темпы вакцинации. На заседании комиссии ТЭБ и ЧС принято решение о переходе Сумской области в "красную" карантинную зону с 23 октября. А Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области могут попасть в нее уже в ближайшее время, если не усилят противоэпидемические меры", – написал глава Минразвития общин.

Как отмечается на сайте ведомства, по итогам заседания госкомиссии семь регионов обязали обеспечить соблюдение ограничительных противоэпидемических мер, принять действенные меры по сдерживанию распространения COVID-19, развернуть дополнительные койко-места в медучреждениях для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, увеличить количество тестирований.

На заседании Кабмина 20 октября глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что в "красную" зону в ближайшие дни могут попасть несколько регионов, но он не уточнял, о каких областях идет речь.

"Даже в "красной" зоне бизнес и общественные заведения могут работать, если все посетители и работники полностью вакцинированы. Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но, как сказал президент, единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация", – подчеркивал премьер.