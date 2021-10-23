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ОБЩЕСТВО

В Украине вторые сутки подряд зафиксировали более 23 тыс. новых случаев COVID-19

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За все время пандемии в Украине заболело COVID-19 около 2,75 млн человек
За все время пандемии в Украине заболело COVID-19 около 2,75 млн человек
Фото: depositphotos.com

За сутки 22 октября в Украине подтвердили 23 229 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом утром 23 октября сообщил в Facebook пресс-центр Министерства здравоохранения Украины.

Среди заболевших – 1777 детей и 438 медработников.

Накануне, 21 октября, в стране выявили рекордные 23 785 новых случаев коронавирусной инфекции.

Выздоровело от болезни за вчерашний день 8330 человек, 5362 – госпитализированы.

За предыдущие 24 часа в Украине умерло 483 пациента с COVID-19.

За все время пандемии в стране заболело 2 748 614 человек, 2 369 695 – выздоровели, летальных случаев – 63 486.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1977983665698062

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, смерть, эпидемия, смертность, госпиталь, болезнь, Минздрав, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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