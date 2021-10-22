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Зеленский провел эмоциональное совещание по вакцинации от COVID-19, повышал тон в разговоре с Ляшко – СМИ

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Селекторное совещание под руководством Зеленского, на котором обсуждали вопросы вакцинации, прошло 18 октября
Селекторное совещание под руководством Зеленского, на котором обсуждали вопросы вакцинации, прошло 18 октября
Фото: president.gov.ua

Селекторное совещание по вопросам, касающимся противодействия коронавирусной инфекции COVID-19, которое прошло 18 октября в Офисе президента под руководством главы государства Владимира Зеленского, было "очень эмоциональным".

Об этом, ссылаясь на свои источники, написало 22 октября издание ZN.UA

Президента "заставила повысить тон на три октавы" информация о том, что в Запорожье на тот момент работало два пункта массовой вакцинации, пишет СМИ. В таком тоне Зеленский говорил с министром здравоохранения Виктором Ляшко – объяснял, что у людей "именно в выходные появляется время, чтобы пойти вакцинироваться", говорится в публикации.  

Кроме того, как говорят собеседники издания, президент на этом заседании сказал: "[Я] потерял четыре часа своего времени, отсматривая рекламные блоки на центральных каналах с 20.00 до 24.00. Я не увидел ни одного социального ролика, призывающего к вакцинации". Эту претензию глава государства адресовал министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко, пишет СМИ.

Зеленский, по данным издания, призвал качественно повысить уровень вакцинации от коронавируса в Украине. "У нас есть все, у нас есть медперсонал, вакцины, но условий, удобных для людей, для вакцинации, до сих пор не создано", – процитировал президента собеседник  ZN.UA.

Вакцинация, по информации издания, была одной из тем сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны. 

Ляшко 20 октября ездил с рабочим визитом в Запорожскую область. В ходе поездки он анонсировал отстранение руководителя городского департамента здравоохранения. На 20 октября в городе уже работало шесть центров массовой вакцинации,  21 октября открыли еще три, сообщает пресс-служба Запорожского городского совета. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 18 октября Украина получила более 24,7 млн доз вакцин от коронавируса – 4,9 млн доз вакцины AstraZeneca разных производителей, 10,4 млн доз вакцины CoronaVac (Sinovac Biotech), 7,4 млн доз Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и 2 млн доз препарата Spikevax (Moderna).

На 22 октября в Украине сделали 15,4 млн прививок от коронавируса, обе дозы вакцины получили 6,8 млн украинцев. По данным Запорожского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава, 21 октября в регионе сделали 13 455 прививок от COVID-19, всего вакцинировалось 324 169 человек, 233 591 – завершили иммунизацию.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожье, вакцинация, Владимир Зеленский, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, центр вакцинации
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