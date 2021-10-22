Зеленский провел эмоциональное совещание по вакцинации от COVID-19, повышал тон в разговоре с Ляшко – СМИ

Об этом, ссылаясь на свои источники, написало 22 октября издание ZN.UA.

Президента "заставила повысить тон на три октавы" информация о том, что в Запорожье на тот момент работало два пункта массовой вакцинации, пишет СМИ. В таком тоне Зеленский говорил с министром здравоохранения Виктором Ляшко – объяснял, что у людей "именно в выходные появляется время, чтобы пойти вакцинироваться", говорится в публикации.

Кроме того, как говорят собеседники издания, президент на этом заседании сказал: "[Я] потерял четыре часа своего времени, отсматривая рекламные блоки на центральных каналах с 20.00 до 24.00. Я не увидел ни одного социального ролика, призывающего к вакцинации". Эту претензию глава государства адресовал министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко, пишет СМИ.

Зеленский, по данным издания, призвал качественно повысить уровень вакцинации от коронавируса в Украине. "У нас есть все, у нас есть медперсонал, вакцины, но условий, удобных для людей, для вакцинации, до сих пор не создано", – процитировал президента собеседник ZN.UA.

Вакцинация, по информации издания, была одной из тем сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Ляшко 20 октября ездил с рабочим визитом в Запорожскую область. В ходе поездки он анонсировал отстранение руководителя городского департамента здравоохранения. На 20 октября в городе уже работало шесть центров массовой вакцинации, 21 октября открыли еще три, сообщает пресс-служба Запорожского городского совета.