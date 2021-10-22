В Украине не планируется массовая вакцинация подростков от COVID-19, для локальной используют Pfizer – Кузин

"Массовая не планируется. Сейчас основная стратегия, которую мы используем, – что вакцинация подростков уже разрешена, но разрешена только в двух случаях. Во-первых, когда есть ребенок от 12 до 18 лет со сложными сопутствующими заболеваниями, преимущественно неинфекционными. Это может быть онкология или инвалидность в результате какой-то другой болезни", – сказал он.

Главный санврач Украины отметил, что перенесенный коронавирус "может быть потенциально более опасен" для таких детей и вакцинация разрешается им "по желанию родителей и при условии, что врач-педиатр тоже рекомендует проведение такой вакцинации".

"Вторая опция – вакцинация детей или подростков по так называемым социальным показателям, когда мы понимаем, что ребенок должен посетить, например, какую-то международную конференцию или принимать участие в международной олимпиаде. Государство, которое приглашает его к участию, требует прививки, даже если ребенку 13–15 лет", – объяснил Кузин.

По его словам, вакцинация детей не будет отличаться от вакцинации взрослых.

"Используется та же вакцина. Единственным условием является то, что детей мы вакцинируем только одной вакциной – Pfizer. Использование других типов вакцин для вакцинации детей пока запрещено", – подчеркнул Кузин.