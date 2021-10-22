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В Украине не планируется массовая вакцинация подростков от COVID-19, для локальной используют Pfizer – Кузин

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Кузин назвал два показания для вакцинации подростков
Кузин назвал два показания для вакцинации подростков
Фото: ЕРА

В Украине подростков планируют прививать от коронавируса только в определенных случаях, сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин телеканалу "Дом" в интервью, которое было опубликовано 22 октября.

"Массовая не планируется. Сейчас основная стратегия, которую мы используем, – что вакцинация подростков уже разрешена, но разрешена только в двух случаях. Во-первых, когда есть ребенок от 12 до 18 лет со сложными сопутствующими заболеваниями, преимущественно неинфекционными. Это может быть онкология или инвалидность в результате какой-то другой болезни", – сказал он.

Главный санврач Украины отметил, что перенесенный коронавирус "может быть потенциально более опасен" для таких детей и вакцинация разрешается им "по желанию родителей и при условии, что врач-педиатр тоже рекомендует проведение такой вакцинации".

"Вторая опция – вакцинация детей или подростков по так называемым социальным показателям, когда мы понимаем, что ребенок должен посетить, например, какую-то международную конференцию или принимать участие в международной олимпиаде. Государство, которое приглашает его к участию, требует прививки, даже если ребенку 13–15 лет", – объяснил Кузин.

По его словам, вакцинация детей не будет отличаться от вакцинации взрослых.

"Используется та же вакцина. Единственным условием является то, что детей мы вакцинируем только одной вакциной – Pfizer. Использование других типов вакцин для вакцинации детей пока запрещено", – подчеркнул Кузин.

Контекст:

17 октября начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан говорил, что Минздрав планирует начать вакцинацию от коронавируса подростков от 14 лет. "Продолжается период оформления документов, именно этот контингент необходимо уже сегодня вакцинировать", – сказал он.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

На 22 октября в Украине сделали 15,4 млн прививок от коронавируса, обе дозы вакцины получили 6,8 млн украинцев.

Теги: вакцинация, украинцы, онкология, Минздрав, подростки, ребенок, врач, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Игорь Кузин, прививки, родители, Pfizer
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