"Не всегда учитывают нужды". Кузин рассказал о системных проблемах центров вакцинации от COVID-19

"Когда мы говорим о центре вакцинации или пункте вакцинации, то есть несколько системных проблем, с которыми мы встречаемся чаще всего. В первую очередь это график работы и несоответствие графика, который официально заявлен, фактическому. Мы действительно иногда фиксируем, что официально центр вакцинации населения или пункт вакцинации, например, должен работать с 9.00 до 14.00, а по факту он закрывается в 12.00 или 13.00", – сообщил он.

Главный санврач страны отметил, что в каждой области будет проводиться мониторинг графиков работы "без предупреждения".

"Вторая самая распространенная проблема – это проблема маршрутизации людей. Обычно, когда только начиналась вакцинальная кампания в Украине, для каждого прививочного центра, для каждого центра вакцинации населения были разработаны баннеры и маршрутные листы, чтобы каждый человек, который пришел туда, понял, куда нужно обратиться, куда нужно идти. Чтобы не создавалась очередь, чтобы ему на входе была предоставлена вся необходимая информация, чтобы было меньше вопросов во время проведения самой вакцинации. Мы видим, что сейчас не все центры вакцинации населения или не все прививочные пункты используют такие материалы, из-за чего иногда возникают очереди", – объяснил Кузин.

По его словам, для решения такой проблемы привлекают волонтеров, "которые помогают или предоставляют консультации живой очереди, находящейся возле пункта вакцинации, или объясняет, куда нужно идти, чтобы максимально быстро получить прививку".

"Иногда мы также сталкиваемся с тем, что в некоторых районах, некоторых городах центры вакцинации не всегда учитывают нужды работающего населения. Например, график работы не предусматривает возможность приехать в центр вакцинации населения по окончании рабочего дня", – подчеркнул Кузин.

Он рассказал, что ведется работа на уровне облгосадминистраций, "чтобы хотя бы на уровне каждого города было несколько пунктов с продленным графиком работы".

По данным Минздрава, 21 октября прививки от COVID-19 в Украине делали 1049 мобильных бригад по иммунизации, 3097 пунктов и 364 центра вакцинации.