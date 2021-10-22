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"Не всегда учитывают нужды". Кузин рассказал о системных проблемах центров вакцинации от COVID-19

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Вакцинация от COVID-19 началась в Украине в феврале
Вакцинация от COVID-19 началась в Украине в феврале
Фото: ЕРА

В работе украинских центров вакцинации от коронавирусной инфекции есть как минимум три "системные проблемы". О них заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал телеканалу "Дом" в интервью, которое было опубликовано 22 октября.

"Когда мы говорим о центре вакцинации или пункте вакцинации, то есть несколько системных проблем, с которыми мы встречаемся чаще всего. В первую очередь это график работы и несоответствие графика, который официально заявлен, фактическому. Мы действительно иногда фиксируем, что официально центр вакцинации населения или пункт вакцинации, например, должен работать с 9.00 до 14.00, а по факту он закрывается в 12.00 или 13.00", – сообщил он.

Главный санврач страны отметил, что в каждой области будет проводиться мониторинг графиков работы "без предупреждения".

"Вторая самая распространенная проблема – это проблема маршрутизации людей. Обычно, когда только начиналась вакцинальная кампания в Украине, для каждого прививочного центра, для каждого центра вакцинации населения были разработаны баннеры и маршрутные листы, чтобы каждый человек, который пришел туда, понял, куда нужно обратиться, куда нужно идти. Чтобы не создавалась очередь, чтобы ему на входе была предоставлена вся необходимая информация, чтобы было меньше вопросов во время проведения самой вакцинации. Мы видим, что сейчас не все центры вакцинации населения или не все прививочные пункты используют такие материалы, из-за чего иногда возникают очереди", – объяснил Кузин.

По его словам, для решения такой проблемы привлекают волонтеров, "которые помогают или предоставляют консультации живой очереди, находящейся возле пункта вакцинации, или объясняет, куда нужно идти, чтобы максимально быстро получить прививку".

"Иногда мы также сталкиваемся с тем, что в некоторых районах, некоторых городах центры вакцинации не всегда учитывают нужды работающего населения. Например, график работы не предусматривает возможность приехать в центр вакцинации населения по окончании рабочего дня", – подчеркнул Кузин.

Он рассказал, что ведется работа на уровне облгосадминистраций, "чтобы хотя бы на уровне каждого города было несколько пунктов с продленным графиком работы".

По данным Минздрава, 21 октября прививки от COVID-19 в Украине делали 1049 мобильных бригад по иммунизации, 3097 пунктов и 364 центра вакцинации.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

На 22 октября в Украине сделали 15,4 млн прививок от коронавируса, обе дозы вакцины получили 6,8 млн украинцев.

В стране ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев COVID-19 ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По состоянию на 22 октября в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 23 тыс. – за последние сутки. Это абсолютный рекорд за все время эпидемии. Скончались более 63 тыс. пациентов с COVID-19.

Теги: эпидемия, вакцинация, маршрут, волонтеры, украинцы, облгосадминистрация, Минздрав, инфекция, население, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Игорь Кузин, прививки, центр вакцинации
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