Как и в Украине, эпидситуация с COVID-19 ухудшается в Европе везде, кроме одной страны – Кузин

"На этой неделе мы видим цифры пиковой нагрузки. В Европе происходит практически то же самое, потому что только одна страна демонстрирует спад заболеваемости – это Италия. Во всех остальных больших странах Евросоюза есть первые признаки вспышки. Например, в Польше, Великобритании, Бельгии, а также в Нидерландах", – сказал он.
Главный санврач Украины отметил, что признаки повторной вспышки, которые демонстрируются в упомянутых странах, вызваны штаммом "Дельта".
"Поэтому сейчас ситуация прогрессивно ухудшается в Украине", – подчеркнул Кузин.
По его словам, Украина только входит в период эпидемического подъема.
"Мы видим, что 14-ю неделю подряд постепенно растет цифра заболеваемости. На прошлой неделе, в начале этой недели мы видели небольшой спад заболеваемости, но он был искусственным – за счет того, что в период праздничных дней люди меньше обращаются за тестированием и за госпитализацией в основные учреждения системы здравоохранения", – объяснил Кузин.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев COVID-19 ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
По состоянию на 22 октября в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 23 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 63 тыс. пациентов с COVID-19.