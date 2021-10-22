В харьковском крематории очереди, кремации ждут по 5–6 дней

Мужа харьковчанки Людмилы кремировали через пять дней после смерти. По ее словам, тест на COVID-19 умершему не сделали, в графе о причине смерти написали "пневмония".

"В морге большие очереди, много тел. Несколько дней ездила в морг, ждала вскрытия, чтобы забрать свидетельство о смерти. В морге ужасная ситуация, люди ждут до семи, восьми вечера. Агенты при морге помогли – деньги заплати, и все. В воскресенье 17 октября я сказала агенту о кремации, и вот на 21 октября он нас записал. Тело оставалось в морге", – рассказала женщина.

Заведующий харьковским крематорием Валерий Моисеев сообщил, что с начала пандемии коронавируса работы у его предприятия стало больше. Однако сколько кремаций выполняют в сутки, он не уточнил.

Крематорий, расположенный в поселке Жихорь, предоставляет услуги жителям пяти областей – Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой.

"Раньше из этих областей возили в киевский крематорий, но, по моим данным, он сейчас обслуживает западные области, одесский – южные, мы – восточные. Мы не можем, если человек сегодня умер, принять умершего и кремировать завтра", – отметил Моисеев.

Он подтвердил, что умерших кремируют через 5–6 дней после смерти.

"Я понимаю, что людям это неудобно, но больше мы сделать ничего не можем", – заявил Моисеев.

Система здравоохранения в Харьковской области работает напряженно, сообщил 20 октября заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк.

"Морги работают также напряженно, если мы ежедневно видим умерших людей и по официально подтвержденным данным в больницах, и тем [данным о людях], которые умерли дома... Безусловно, напряжена вся система здравоохранения", – отметил чиновник.