В харьковском крематории очереди, кремации ждут по 5–6 дней

Мужа харьковчанки Людмилы кремировали через пять дней после смерти. По ее словам, тест на COVID-19 умершему не сделали, в графе о причине смерти написали "пневмония".
"В морге большие очереди, много тел. Несколько дней ездила в морг, ждала вскрытия, чтобы забрать свидетельство о смерти. В морге ужасная ситуация, люди ждут до семи, восьми вечера. Агенты при морге помогли – деньги заплати, и все. В воскресенье 17 октября я сказала агенту о кремации, и вот на 21 октября он нас записал. Тело оставалось в морге", – рассказала женщина.
Заведующий харьковским крематорием Валерий Моисеев сообщил, что с начала пандемии коронавируса работы у его предприятия стало больше. Однако сколько кремаций выполняют в сутки, он не уточнил.
Крематорий, расположенный в поселке Жихорь, предоставляет услуги жителям пяти областей – Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой.
"Раньше из этих областей возили в киевский крематорий, но, по моим данным, он сейчас обслуживает западные области, одесский – южные, мы – восточные. Мы не можем, если человек сегодня умер, принять умершего и кремировать завтра", – отметил Моисеев.
Он подтвердил, что умерших кремируют через 5–6 дней после смерти.
"Я понимаю, что людям это неудобно, но больше мы сделать ничего не можем", – заявил Моисеев.
Система здравоохранения в Харьковской области работает напряженно, сообщил 20 октября заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк.
"Морги работают также напряженно, если мы ежедневно видим умерших людей и по официально подтвержденным данным в больницах, и тем [данным о людях], которые умерли дома... Безусловно, напряжена вся система здравоохранения", – отметил чиновник.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев COVID-19 ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
По состоянию на 22 октября в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 23 тыс. – за последние сутки. Это абсолютный рекорд за все время эпидемии. Скончались более 63 тыс. пациентов с COVID-19.
В Харьковской области за прошлые сутки заболевание подтвердили у 1306 человек, за сутки умерло 18 пациентов. За время пандемии в регионе зарегистрировали почти 192,5 тыс. случаев СOVID-19, 4451 человек умер, сообщила пресс-служба ХОГА.