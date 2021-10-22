В России четвертые сутки подряд регистрируют рекорды смертности среди пациентов с COVID-19

Это новые рекорды по обоим показателям. Накануне в РФ подтвердили максимальные за время эпидемии 36 339 случаев COVID-19 и 1036 смертей среди инфицированных.
Рекорды смертности в стране фиксируют четвертые сутки подряд: 19 октября было 1028 умерших, а 18-го – 1015.
В четверг больше всего смертей среди инфицированных зарегистрировали в Москве (79) и Санкт-Петербурге (67).
Всего с начала эпидемии умерло от этой болезни 228 453 россиянина, зафиксировано более 8,1 млн инфицирований коронавирусом.
По официальной информации, активно COVID-19 болеет более 1 млн россиян.
В статистику по стране в РФ включают показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным Всемирной организации здравоохранения, по общему числу подтвержденных случаев COVID-19 Российская Федерация занимает пятое место в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.