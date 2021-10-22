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В Украине есть инновационные лекарства для лечения COVID-19, но медики не могут их использовать – Радуцкий

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В начале сентября в Украину прибыла партия инновационных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab из США
В начале сентября в Украину прибыла партия инновационных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab из США
Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США / Facebook

Полученные от США инновационные лекарства для борьбы с коронавирусной инфекцией отправили в регионы Украины, но медики не могут их назначать пациентам.

Об этом 21 октября в эфире передачи "Право на владу", которая вышла на телеканале "1+1", сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, парламент должен принять законопроект, который позволит применять этот препарат в Украине.

"Нам надо срочно принять закон – такой же, как мы принимали в прошлом году для экстренного использования вакцин, об экстренном использовании этого лекарства", – сказал Радуцкий.

4 сентября в Украину прибыл гуманитарный груз из США стоимостью $20 млн, он состоит из инновационных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab – всего 60 тыс. флаконов.

"Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму. Груз [...] в дальнейшем будет проходить растаможивание и транспортировку в 24 области Украины", – объяснили в посольстве США.

Контекст:

1 сентября в Минздраве Украины анонсировали доставку в Украину 20 тыс. флаконов Bamlanivimab и 40 тыс. флаконов Etesevimab. "Действуют они непосредственно на вирус – препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью, предотвращают возникновение осложнений и попадание в больницу", – объяснял министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится в основном симптоматическое лечение. Промежуточные результаты крупнейшего в мире исследования препаратов для лечения COVID-19, координируемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), показали, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир оказались неэффективными при коронавирусе. В ВОЗ заявляли, что единственным терапевтическим средством, которое показало свою эффективность против COVID-19 для пациентов с тяжелой формой болезни, является кортикостероид дексаметазон.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев COVID-19 ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По состоянию на 22 октября в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 23 тыс. – за последние сутки. Это абсолютный рекорд за все время эпидемии. Скончались более 63 тыс. пациентов с COVID-19.

Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

С начала кампании по иммунизации в Украине одной дозой привито 8,5 млн человек, полностью вакцинированы и получили две дозы препаратов от COVID-19 6,8 млн граждан.

Теги: США, Украина, лекарства, лечение, законопроект, Михаил Радуцкий, медики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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