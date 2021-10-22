В Украине есть инновационные лекарства для лечения COVID-19, но медики не могут их использовать – Радуцкий

В начале сентября в Украину прибыла партия инновационных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab из США Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США / Facebook

Об этом 21 октября в эфире передачи "Право на владу", которая вышла на телеканале "1+1", сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, парламент должен принять законопроект, который позволит применять этот препарат в Украине.

"Нам надо срочно принять закон – такой же, как мы принимали в прошлом году для экстренного использования вакцин, об экстренном использовании этого лекарства", – сказал Радуцкий.

4 сентября в Украину прибыл гуманитарный груз из США стоимостью $20 млн, он состоит из инновационных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab – всего 60 тыс. флаконов.

"Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму. Груз [...] в дальнейшем будет проходить растаможивание и транспортировку в 24 области Украины", – объяснили в посольстве США.