Традиционных решений может не быть. СМИ узнали, какие вопросы будут рассматривать на заседании СНБО

По данным издания, заседание будет посвящено двум темам – энергетике и ситуации с COVID-19 в Украине, в частности вакцинации.

Ожидается, что на заседании будут проанализированы решения СНБО с 2019 года в энергетической сфере. Так как уровень их выполнения "уверенно стремится к нулю", президент Украины Владимир Зеленский будет "пытаться взывать к исполнительской дисциплине", пишет ZN.UA.

По информации СМИ, протокольные поручения в этом блоке будут касаться НАК "Нафтогаз України". Речь будет идти о списке объектов социальной инфраструктуры, в отношении которых будет действовать запрет на отключение тепла и электроэнергии, пишет издание.

Какие поручения могут быть относительно вакцинации, собеседники ZN.UA не говорили, но отметили, что селекторное совещание по этому вопросу у президента 18 октября было эмоциональным.