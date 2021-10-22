Зеленский сегодня проведет заседание СНБО

“Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение 22 октября 2021 года в 16.30 в Киеве заседания СНБО Украины“, – заявили в аппарате.

Какие вопросы будут рассматриваться на заседании, представитель Совета нацбезопасности не уточнил.

Контекст:

Предыдущее заседание СНБО состоялось 15 октября.

На нем утвердили план обороны Украины, ввели санкции против 237 человек, принимавших участие в организации голосования на выборах в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Также санкции были введены в отношении российской сети супермаркетов Mere.