Офис президента Украины выясняет обстоятельства ошибочного внесения людей в список СНБО

В ОПУ призвали не спекулировать на теме ошибочного внесения в санкционный список Фото: Офіс Президента України / Facebook

Он отметил, что нарушения были допущены сотрудниками Министерства внутренних дел, когда его возглавлял Арсен Аваков.

"Сейчас в полном объеме устанавливаются обстоятельства того, как допускались нарушения и были ли они сделаны умышленно. Эта проверка еще не завершена", – уточнил Подоляк.

По его информации, проверку проводит СНБО.

Подоляк призвал отказаться от спекулятивных оценок санкционных решений.

15 октября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в санкциях против криминальных авторитетов и "воров в законе" допустили ошибки по 108 фигурантам.

Издание "Цензор.НЕТ" 16 октября опубликовало имена людей, которых СНБО ошибочно внес в списки санкций как представителей уголовного мира.