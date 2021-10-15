В санкциях СНБО против криминальных авторитетов и "воров в законе" допустили более 100 ошибок – Данилов

Данилов сказал, что за эти ошибки наказали восемь человек Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Рассматривался вопрос относительно информации о состоянии выполнения протокольного поручения по санкциям в отношении контрабандистов и "воров в законе". Начали с вопроса криминалитета. Был доклад министра внутренних дел [Украины Дениса Монастырского]. К большому сожалению, в решениях СНБО, которые готовились ранее, были сознательные или бессознательные ошибки относительно 108 человек, которые мы уже исправили. Министр проинформировал, что восемь человек, причастных к оформлению этих документов, понесли наказание. Часть из них уволена из рядов МВД, два человека понижены в иерархии работы этого министерства", – объяснил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что СНБО поручил Монастырскому проверить дополнительно девять лиц из вышеупомянутого санкционного списка.

"Была просьба людей, которые задаются вопросом волонтеров, наших батальонов, в отношении девяти лиц, которые были внесены в этот список. Их видение – что надо провести дополнительную проверку этих лиц. Есть протокольное поручение главе МВД сделать такую проверку и в случае необходимости внести на ближайшее заседание СНБО соответствующие предложения в отношении этих лиц, которые должны пройти дополнительную проверку еще и МВД", – сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что по уголовным авторитетам и "ворам в законе" "работа продолжается". По его словам, из всех 17 "воров в законе", которые были под санкциями, ни один не находится на свободе.

"Часть из них покинула территорию нашей страны, другая находится в СИЗО", – заключил Данилов.