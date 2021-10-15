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В санкциях СНБО против криминальных авторитетов и "воров в законе" допустили более 100 ошибок – Данилов

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Данилов сказал, что за эти ошибки наказали восемь человек
Данилов сказал, что за эти ошибки наказали восемь человек
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

В решении Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против криминальных авторитетов и "воров в законе" допустили ошибки по 108 фигурантам. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 15 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Рассматривался вопрос относительно информации о состоянии выполнения протокольного поручения по санкциям в отношении контрабандистов и "воров в законе". Начали с вопроса криминалитета. Был доклад министра внутренних дел [Украины Дениса Монастырского]. К большому сожалению, в решениях СНБО, которые готовились ранее, были сознательные или бессознательные ошибки относительно 108 человек, которые мы уже исправили. Министр проинформировал, что восемь человек, причастных к оформлению этих документов, понесли наказание. Часть из них уволена из рядов МВД, два человека понижены в иерархии работы этого министерства", – объяснил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что СНБО поручил Монастырскому проверить дополнительно девять лиц из вышеупомянутого санкционного списка.

"Была просьба людей, которые задаются вопросом волонтеров, наших батальонов, в отношении девяти лиц, которые были внесены в этот список. Их видение – что надо провести дополнительную проверку этих лиц. Есть протокольное поручение главе МВД сделать такую проверку и в случае необходимости внести на ближайшее заседание СНБО соответствующие предложения в отношении этих лиц, которые должны пройти дополнительную проверку еще и МВД", – сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что по уголовным авторитетам и "ворам в законе" "работа продолжается". По его словам, из всех 17 "воров в законе", которые были под санкциями, ни один не находится на свободе.

"Часть из них покинула территорию нашей страны, другая находится в СИЗО", – заключил Данилов.

Контекст:

На заседании 14 мая СНБО решил применить персональные санкции против 557 известных в мире "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов. 

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО указом от 21 мая.

Согласно приложениям к указу, в двух санкционных списках – 674 физических лица и 138 юридических. Среди них – главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, а также Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодари, Сергей Олейник и другие лица, которых СМИ называли "ворами в законе".

4 июня Данилов сказал, что в Украине не осталось "воров в законе", а из 111 криминальных авторитетов, попавших под санкции СНБО, оставалось только 42.

18 июня СНБО ввел санкции еще против 12 лиц, которые находятся в статусе криминальных авторитетов и лидеров преступных группировок.

Теги: МВД, санкции, СНБО, Сергей Данилов, вор в законе, проверки
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