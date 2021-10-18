Шмыгаль поручил Минздраву утвердить график вакцинации от COVID-19 в каждой области

В Офисе президента прошло совещание о ситуации с коронавирусом Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в Украине сделали 14,5 млн прививок от COVID-19. Вакцинировано 8 млн человек, из них 6,5 млн получили две дозы. По его информации, за прошлую неделю сделано 762 тыс. прививок.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что 95% госпитализированных с COVID-19 не были вакцинированы.

Шмыгаль поручил главе Минздрава обновить и утвердить график прививок для каждой области. Главы облгосадминистраций должны утвердить графики и проконтролировать их выполнение.

Президент Владимир Зеленский поручил отслеживать работу центров вакцинации в регионах, особенно в выходные дни.

"Вполне понятно, что людям удобнее сделать прививку в субботу и воскресенье. Задача Минздрава и местных властей – обеспечить такую возможность", – сказал он.

Президент также отметил необходимость ускорения темпов вакцинации.