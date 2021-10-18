Шмыгаль поручил Минздраву утвердить график вакцинации от COVID-19 в каждой области

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в Украине сделали 14,5 млн прививок от COVID-19. Вакцинировано 8 млн человек, из них 6,5 млн получили две дозы. По его информации, за прошлую неделю сделано 762 тыс. прививок.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что 95% госпитализированных с COVID-19 не были вакцинированы.
Шмыгаль поручил главе Минздрава обновить и утвердить график прививок для каждой области. Главы облгосадминистраций должны утвердить графики и проконтролировать их выполнение.
Президент Владимир Зеленский поручил отслеживать работу центров вакцинации в регионах, особенно в выходные дни.
"Вполне понятно, что людям удобнее сделать прививку в субботу и воскресенье. Задача Минздрава и местных властей – обеспечить такую возможность", – сказал он.
Президент также отметил необходимость ускорения темпов вакцинации.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.