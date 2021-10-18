В Херсоне больницы почти на 100% заполнены пациентами с COVID-19 – мэрия

"Проводится госпитализация в ближайшие больницы, в частности в городе Олешки. Сейчас отрабатывается вариант Белозерской районной больницы", – сказал чиновник.

Он попросил с пониманием отнестись к ситуации, когда жителей Херсона госпитализируют в районные больницы

"Мы стараемся максимально быстро выписывать тех, кто выздоровел, но количество мест ограничено", – пояснил Головня.

По его словам, за минувшие выходные в Херсоне COVID-19 выявили у более 1,5 тыс. горожан, 41 человек умер.

По данным Херсонской областной госадминистрации, с начала эпидемии коронавируса в Херсонской области выявили 51,5 тыс. случаев COVID-19, умерло 1 605 человек.