В Украине только четыре региона находятся в "желтой" зоне эпидопасности, 16 соответствуют показателям "оранжевой" – Минздрав

Так, в "желтой" зоне карантина находятся Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области.

В то же время показатели Киева, а также Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности.

В частности, три дня подряд превышен уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения в 12 регионах, коэффициент выявления случаев COVID-19 – в семи областях. Оба показателя три дня подряд превышены в Житомирской, Луганской, Львовской, Ровенской и Сумской областях. Загруженность койко-мест с кислородом три дня превышена в Николаевской и Сумской областях.

Согласно данным Минздрава, показатели пяти регионов – Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Херсонской областей – соответствуют "красному" уровню карантина.