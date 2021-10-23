В "красную" зону эпидопасности попали еще две области Украины

Госкомиссия по ЧС установила "красный" уровень эпидопасности на территории Ровенской и Николаевской областей, отметил Немчинов Фото: depositphotos.com

По его словам, в субботу состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС).

"По результатам государственная комиссия решила установить с 00.00 26 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей. Также применить на территории Ровенской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидопасности", – написал Немчинов.

Как отметили в Минздраве Украины, в "красной" зоне эпидопасности действуют следующие ограничения:

запрещена работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;

запрещена работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.;

запрещена работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

запрещена работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

запрещено проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

запрещены работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемок.

Эти ограничения не будут действовать, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных заведений и мероприятий будут полностью вакцинированы против коронавируса и будут иметь "зеленый" COVID-сертификат, подчеркивали в Минздраве.

В то же время работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в регионах "красной" зоны не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил, добавили в министерстве.