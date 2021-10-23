В Украине пятые сутки подряд сделали рекордное число прививок от COVID-19

Всего в Украине сделали более 15,6 млн прививок от COVID-19 Фото: EPA

Первую прививку получили 203 265 человек, вторую – 86 203.

С начала кампании хотя бы одну дозу получили 8 760 922 человека, 6 915 377 – завершили вакцинацию. Всего в Украине сделали 15 676 299 прививок.

Предыдущий суточный рекорд вакцинации был зафиксирован накануне – 21 октября в Украине сделали более 269,6 тыс. прививок от COVID-19. 20 октября в стране вакцинировались 251,2 тыс. человек, 19 октября – более 226 тыс., 18 октября – 193 тыс.

Как подчеркнули в Минздраве, "95% госпитализированных на прошлой неделе — невакцинированные".

По данным ведомства, больше всего прививок за прошедшие сутки в Украине сделали вакциной от Pfizer – 143 186. Еще 94 тыс. прививок было сделано вакциной CoronaVac, около 52,2 тыс. – AstraZeneca.