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В Украине в субботу сделали почти 180 тыс. прививок от коронавируса, первую дозу получили 130 тыс. украинцев

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С начала кампании по вакцинации в Украине сделали 15,9 млн прививок от коронавируса
С начала кампании по вакцинации в Украине сделали 15,9 млн прививок от коронавируса
Фото: Covid-19 vaccination / Flickr

За сутки 23 октября в Украине сделали 177 730 прививок от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом проинформировал специализированный сайт Минздрава.

Первую дозу в субботу получили 129 530 тыс. украинцев, вторую (завершили вакцинацию) – 48 200 человек. 

23 октября украинцев прививали 839 мобильных бригад, 2551 прививочных пункта и 403 центра массовой вакцинации. Больше всего прививок сделали в Днепропетровской области – 20 105.

С начала кампании по вакцинации в стране сделали 15 854 029 прививок. Первую дозу получили 8 890 452 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 6 963 577. 

Согласно данным на сайте Минздрава, вчера украинцам ввели 91 781 дозу вакцины Pfizer, 56 185 – CoronaVac, 29 764 – AstraZeneca. 

На этой неделе в Украине четыре дня подряд делали более 200 тыс. прививок от коронавируса в сутки. 22 октября ввели 289 тыс. доз, это максимальный показатель с начала кампании по вакцинации

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 24 октября в Украине подтвердили почти 2,77 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 20 тыс. – за последние сутки. Скончались более 63,8 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax).

По состоянию на 18 октября Украина получила более 24,7 млн доз вакцин от коронавируса – 4,9 млн доз вакцины AstraZeneca разных производителей, 10,4 млн доз вакцины CoronaVac (Sinovac Biotech), 7,4 млн доз Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и 2 млн доз препарата Spikevax (Moderna).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 2500 жизней украинцев.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: вакцинация, Минздрав, вакцина, прививки, Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac
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