Евросоюз оставил Украину в списке стран, безопасных для путешествий

Евросоюз может изменить решение в случае ухудшения эпидемической ситуации в Украине Фото: ЕРА

"На этой неделе не будет изменений в рекомендованном ЕС списке третьих стран, безопасных для путешествий. Это означает, что Украина пока остается. Список пересмотрят на следующей неделе", – написал он.

in the end there will be NO changes to the EU's recommended safe third country #COVID19 travel list this week. that means #Ukraine remains for now. the list will be reviewed again next week — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 22, 2021

Источник "Нiмецької хвилi" в структурах Евросоюза подтвердил эту информацию. Европейский совет не внес изменений в "зеленый" список стран, но его пересмотр продолжается, отметил он. Жителей стран из указанного списка рекомендуется пускать в Евросоюз, независимо от цели поездки и вакцинации от COVID-19, добавил собеседник.

В МИД Украины говорили, что Евросоюз в случае ухудшения эпидемической ситуации в Украине может изменить это решение.