В МИД Украины объяснили, исключит ли ЕС Украину из списка безопасных для путешествий стран

В МИД отметили, что эпидемическая ситуация ухудшается не только в Украине Фото: depositphotos.com

"В случае роста показателей заболеваемости COVID-19 в Украине ЕС может принять рекомендацию об исключении нашей страны из списка стран, граждане которых могут осуществлять несущественные поездки в Евросоюз", – заявил он.

Николенко отметил, что эпидемическая ситуация ухудшается не только в Украине и за последние недели ЕС уже существенно сократил перечень стран "зеленой зоны".

В то же время спикер подчеркнул, что в случае принятия решение ЕС будет носить рекомендательный характер и правительство каждой страны будет принимать решение отдельно.

"Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из "зеленого" списка ЕС, демонстрирует, что не следует ожидать тотального закрытия границ, как в прошлом году", – сказал Николенко.

Пресс-секретарь МИД рассказал, что если ЕС примет решение об исключении Украины из "зеленого" списка, оно не отменяет безвиз, а только вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространению COVID-19.

"Решение также может быть позже пересмотрено во время следующего обновления списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится", – отметил представитель МИД.