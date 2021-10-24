В мире сделали более 6,84 млрд прививок от коронавируса

Вакцинация стартовала в 184 странах, последний суточный показатель составил 29,3 млн доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальдивах (94,5%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 24 октября в стране первую дозу вакцины получили 8,9 млн человек, а почти 7 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.