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В мире сделали более 6,84 млрд прививок от коронавируса

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Вакцинация от коронавируса в мире началась в конце 2020 года
Вакцинация от коронавируса в мире началась в конце 2020 года
Фото: EPA

По состоянию на 24 октября в мире сделали более 6,84 млрд прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вакцинация стартовала в 184 странах, последний суточный показатель составил 29,3 млн доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

  • материковый Китай (2,2 млрд доз, полностью вакцинированы 74,8% населения);
  • Индия (1 млрд доз, полностью вакцинированы 21,8% населения);
  • страны Евросоюза (585,7 млн доз, полностью вакцинированы 66,5% населения);
  • США (412,9 млн доз, полностью вакцинированы 57,4% населения);
  • Бразилия (266,2 млн доз, полностью вакцинированы 52,5% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальдивах (94,5%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 24 октября в стране первую дозу вакцины получили 8,9 млн человек, а почти 7 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Индия, Китай, Бразилия, вакцинация, Bloomberg, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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