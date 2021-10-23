В Хмельницкой области в базу Helsi вносили ложные данные о прививках от COVID-19 – полиция

"Как выяснилось в ходе расследования, должностные лица одного из медицинских учреждений области с целью сокрытия факта потери вакцины от COVID-19 внесли ложные сведения в базу данных eHealth по проведению вакцинации граждан, которая на самом деле не проводилась", – говорится в сообщении.

Правоохранители подчеркнули, что "это привело к выдаче последним фиктивных сертификатов о прививках".

Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.