В Хмельницкой области в базу Helsi вносили ложные данные о прививках от COVID-19 – полиция

"Как выяснилось в ходе расследования, должностные лица одного из медицинских учреждений области с целью сокрытия факта потери вакцины от COVID-19 внесли ложные сведения в базу данных eHealth по проведению вакцинации граждан, которая на самом деле не проводилась", – говорится в сообщении.
Правоохранители подчеркнули, что "это привело к выдаче последним фиктивных сертификатов о прививках".
Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Медицинская система Helsi работает с 2016 года, в день через сайт helsi.me записываются на прием к врачу сотни тысяч пациентов. Система подключена к eHealth. Ею на декабрь 2020 года пользовались более 1100 учреждений здравоохранения, 21 тыс. врачей по всей Украине.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но "есть вопросы по бумажным формам". В ведомстве рассказали, куда обращаться, если выявили поддельный COVID-сертификат.
Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.
В конце сентября суды начали выносить первые приговоры за подделку свидетельств о вакцинации против коронавируса. Два человека во Львовской области получили штрафы в 850 грн – они скачали в интернете бланки свидетельства и подделали подпись врача. В Днепропетровской области медика, который выдавал поддельные сертификаты, приговорили к штрафу в 34 тыс. грн и лишили права заниматься врачебной деятельностью сроком на один год.
1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 22 октября сообщил, что в Украине открыто около 800 уголовных производств из-за поддельных COVID-сертификатов.