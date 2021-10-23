"От меня пощады не ждите". Венедиктова заявила, что берет под личный контроль дела о поддельных COVID-сертификатах

"Я говорю о тех негодяях, которые торгуют человеческими жизнями. Они правда уверовали в то, что продают всего-навсего бумажки – сертификаты о вакцинации. Но эти, как они наивно полагают, бумажки часто превращаются в свидетельства о смерти. Находятся и те, кто эту "кровавую макулатуру" с удовольствием покупают, путешествуют потом по миру, заболевают, конечно, заражают детей и пожилых людей. Предупреждаю, от меня пощады не ждите. Я довела эту позицию всем без исключения прокурорам – такие производства мы с вами берем под личный контроль и методично доводим до приговоров", – написала Венедиктова.

Генпрокурор назвала фейковые сертификаты "игрой в рулетку с полным барабаном".

По ее данным, в 2021 году в делах о подделке результатов тестов и документов о вакцинации 104 лицам уже сообщено о подозрении, в суд направлено 88 обвинительных актов.

"И это только начало", – добавила Венедиктова. Она подчеркнула, что наказание ждет и тех, кто продает фальшивые справки, и тех, кто их покупает.

Генпрокурор также упомянула инцидент с народным депутатом Надеждой Савченко и ее сестрой Верой. 22 октября в МВД сообщили, что пограничники в аэропорту Борисполь обнаружили у них поддельные COVID-сертификаты. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа). Сама Савченко утверждает, что они с сестрой не подделывали и не заказывали COVID-сертификат.

По словам Венедиктовой, сестры Савченко от дачи показаний отказались на основании ст. 63 Конституции Украины.