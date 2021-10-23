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"От меня пощады не ждите". Венедиктова заявила, что берет под личный контроль дела о поддельных COVID-сертификатах

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Венедиктова назвала поддельные COVID-сертификаты "игрой в рулетку с полным барабаном"
Венедиктова назвала поддельные COVID-сертификаты "игрой в рулетку с полным барабаном"
Фото: depositphotos.com

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Офис генпрокурора берет под личный контроль дела о поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом она написала в Facebook.

"Я говорю о тех негодяях, которые торгуют человеческими жизнями. Они правда уверовали в то, что продают всего-навсего бумажки – сертификаты о вакцинации. Но эти, как они наивно полагают, бумажки часто превращаются в свидетельства о смерти. Находятся и те, кто эту "кровавую макулатуру" с удовольствием покупают, путешествуют потом по миру, заболевают, конечно, заражают детей и пожилых людей. Предупреждаю, от меня пощады не ждите. Я довела эту позицию всем без исключения прокурорам – такие производства мы с вами берем под личный контроль и методично доводим до приговоров", – написала Венедиктова.

Генпрокурор назвала фейковые сертификаты "игрой в рулетку с полным барабаном".

По ее данным, в 2021 году в делах о подделке результатов тестов и документов о вакцинации 104 лицам уже сообщено о подозрении, в суд направлено 88 обвинительных актов.

"И это только начало", – добавила Венедиктова. Она подчеркнула, что наказание ждет и тех, кто продает фальшивые справки, и тех, кто их покупает.

Генпрокурор также упомянула инцидент с народным депутатом Надеждой Савченко и ее сестрой Верой. 22 октября в МВД сообщили, что пограничники в аэропорту Борисполь обнаружили у них поддельные COVID-сертификаты. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа). Сама Савченко утверждает, что они с сестрой не подделывали и не заказывали COVID-сертификат.

По словам Венедиктовой, сестры Савченко от дачи показаний отказались на основании ст. 63 Конституции Украины.

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/4813960988616798

Контекст:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но "есть вопросы по бумажным формам". В ведомстве рассказали, куда обращаться, если выявили поддельный COVID-сертификат.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

В конце сентября суды начали выносить первые приговоры за подделку свидетельств о вакцинации против коронавируса. Два человека во Львовской области получили штрафы в 850 грн – они скачали в интернете бланки свидетельства и подделали подпись врача. В Днепропетровской области медика, который выдавал поддельные сертификаты, приговорили к штрафу в 34 тыс. грн и лишили права заниматься врачебной деятельностью сроком на один год.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 22 октября сообщил, что в Украине открыто около 800 уголовных производств из-за поддельных COVID-сертификатов.

Теги: вакцинация, приговор, документы, уголовное производство, подделка, суд, Ирина Венедиктова, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, прививки, COVID-сертификат
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