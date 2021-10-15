В Украине с 2014 года открыто 1600 уголовных производств по статье о госизмене – секретарь СНБО

Данилов отметил, что в судах находится много дел о госизмене Фото: pixabay.com

По его словам, о ситуации докладывали глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, генеральный прокурор Ирина Венедиктова и министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Начиная с 2014 года всего было 1600 дел по 111-й статье. 400 человек сегодня по этой статье в розыске, большому количеству лиц было предъявлено уже обвинение, сегодня в судах находится большое количество дел", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что бывший президент Виктор Янукович – не единственный топ-чиновник, который фигурирует в делах о госизмене.

"Люди, которые занимали должности президента, председателя Национального банка, министров, сотрудников других центральных органов, – они все есть в уголовном производстве, относительно них сегодня Служба безопасности проводит процессуальные действия. Вопрос становится на контроль Совета нацбезопасности и обороны, и по поручению президента это будет не последний отчет", – объяснил Данилов.